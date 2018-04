Mello perde e é eliminado no US Open Não deu para Ricardo Mello desta vez. Diante de um adversário forte e com invejáveis recursos técnicos como o alemão Tommy Haas, o tenista brasileiro caiu na terceira rodada do US Open, ao perder por 6/2, 6/3 e 7/5, em jogo disputado no estádio Arthur Ashe, o maior do mundo, com capacidade para 23 mil. Apesar do resultado, Mello deixa os Estados Unidos feliz, com a campanha e a nova fase que se inicia na carreira. "Ganhei muita confiança em meu jogo", disse o tenista, que agora passa a ser o numero 2 do Brasil, colocando-se pela primeira vez entre os cem primeiros do ranking. "Senti que de fundo de quadra joguei de igual para igual com o Haas. Mas acho que o saqu e fez a diferença. Enquanto ele fazia seu serviço com tranqüilidade eu sofri pressão no meu segundo saque." A campanha inédita de Mello no US Open serviu como incentivo à sua carreira e como lição. "Sei que estou fazendo as coisas certas, mas preciso melhorar o meu saque. Mas agora com a confiança lá em cima, acho que as coisas ficarão mais fáceis." No jogo, Mello teve, na verdade, apenas uma grande chance no início do terceiro set, quando quebrou o serviço do alemão e abriu vantagem de 2 a 0. Só que valeu a experiência de Haas, que soube como pressionar o segundo serviço do brasileiro, variar seu jogo ora trocando bolas de fundo de quadra, ora subindo para a rede, para impor-se e garantir a vitória em três sets. CIRURGIA - Os resultados do armênio Sargis Sargsian no US Open certamente irão ajudar na decisão de Gustavo Kuerten em passar por nova cirurgia no quadril, escolhendo o mesmo médico do armênio, o norte-americano Mark Philippon. Afinal, o jogador, que já tem 31 anos e passou por cirurgia no quadril em 9 de abril de 2002, mostrou estar absolutamente recuperado. Nas duas últimas rodadas passou por um teste e tanto. Jogou 5h09 minutos diante de Nicolas Massu e depois precicou de mais 4h30 para ganhar de Pau l Henri-Mathieu para chegar as oitavas de final. Neste domingo, Sargsian joga com seu ídolo, Andre Agassi. O médico de Sargsian, Mark Philippon, esteve no US Open no sábado para analisar os exames feitos por Guga nas últimas semanas. Discreto, entrou e saiu do torneio sem alardes, mas chegou a conversar com Sargsian. O tenista se diz feliz com a recuperação. Operou em 9 de abril de 2002, em Petersburgo, na Philadelfia, e voltou a jogar em 10 de maio, do mesmo ano, no torneio de Saint Poelten.