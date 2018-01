Mello perde e está fora em Nottingham O brasileiro Ricardo Mello foi eliminado, nesta segunda-feira, na estréia do Torneio de Nottingham ao perder para o checo Jan Vacek por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1. A competição é disputada em quadras de grama. Com a derrota, Mello passa agora a treinar para o Aberto de Wimbledon, o terceiro Grand Slam da temporada, que começará na próxima segunda-feira. O brasileiro, 54º do mundo no ranking de entradas da ATP, tem vaga garantida na chave principal.