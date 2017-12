Mello perde e está fora em Washington O brasileiro Ricardo Mello foi eliminado, nesta quarta-feira, do ATP de Washington depois de perder para o norte-americano Bobby Reynolds por 2 sets a 1 - com parciais de 6/3, 3/6 e 7/5, em 1h45min de jogo. A derrota para o apenas nº 157 do ranking da ATP aconteceu na estréia de Mello (51º do mundo) na competição, que é disputada em quadras de cimento. O resultado negativo deverá provocar uma queda de Mello no ranking a ser divulgado na próxima segunda-feira. O brasileiro defendia 50 pontos do título conquistado no Challenger de Gramado, no ano passado. O próximo desafio de Ricardo Mello será o Masters Series de Montreal, no Canadá.