Mello perde e vai para Colômbia Ricardo Mello encerrou participação no Torneio de Acapulco, no México, na sexta. Após perder na estréia na chave de simples, Mello caiu nas semifinais das duplas. Com o espanhol Alex Calatrava, foi derrotado pelos checos Jiri Vanek e Tomas Zib, por 7/6 (7/5) e 6/3. Agora, o tenista viaja a Bogotá e se junta à equipe brasileira que, na sexta, inicia duelo com os colombianos pela Davis.