Mello perde o primeiro set: 6/2 O tenista brasileiro Ricardo Mello perdeu o primeiro set da partida contra o alemão Tommy Hass, que vale uma vaga nas oitavas-de-final do US Open - o último torneio do Grand Slam da temporada. Talvez inibido pelo fato de estar jogando no maior estádio de tênis do mundo, o Arthur Ashe, em NY, com capacidade para 23 mil pessoas, o brasileiro entrou em quadra encolhido. Com isso, permitiu que o adversário dominasse a série até com facilidade e fechasse o set num 6/2. O segundo set já está em andamento.