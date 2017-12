Mello perde para nº 454 em New Haven O brasileiro Ricardo Mello segue sua fase ruim no circuito profissional de tênis. Nesta terça-feira, na estréia do ATP de New Haven (EUA), o melhor tenista do Brasil (nº 56 do ranking da ATP) perdeu para o israelense Andy Ram por 2 sets a 0 - parciais de 6/1 e 6/4. Essa foi a primeira vitória de Ram, apenas o 454º colocado do mundo, em jogos de simples por torneios da ATP. O objetivo do brasileiro, agora, é tentar uma boa campanha no US Open, o quarto Grand Slam da temporada, que começará na próxima segunda-feira. No ano passado, Mello conseguiu chegar à terceira rodada e precisa de vitórias para não cair no ranking. Este ano, o tenista perdeu 11 vezes em estréias de torneios.