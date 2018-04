Mello perde também o 2º set O tenista brasileiro Ricardo Mello não foi bem e perdeu também o segundo set da partida contra o alemão Tommy Hass, que vale uma vaga nas oitavas-de-final do US Open - o último torneio do Grand Slam da temporada. Mello perdeu o primeiro set por 6/2 e o segundo com 6/3 - em 61 minutos de jogo. Se o brasileiro perder também o terceiro set, estará eliminado. O vencedor de Mello x Haas enfrenta o ganhador do confronto entre o tcheco Tomas Berdych e o finlandês Tuomas Ketola.