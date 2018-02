Mello pode perder 1.º lugar do Brasil As péssimas campanhas de Ricardo Mello nas últimas semanas já está ameaçando o posto de número 1 do Brasil para o tenista de Campinas (interior de São Paulo). Com a eliminação na primeira rodada do ATP de Viena (Áustria), na semana passada, Mello caiu duas posições no ranking de Entradas, divulgado nesta segunda-feira. Com 398 pontos, o líder do Brasil está agora na 106ª posição e seriamente ameaçado por Flávio Saretta, que chegou às semifinais do Challenger de Sacramento, nos Estados Unidos. Saretta ganhou sete posições e, com 375 pontos, está na 115ª colocação. Entre os primeiros, a liderança absoluta segue com o suíço Roger Federer, com 6.975 pontos. O vice é o espanhol Rafael Nadal, com 4.475 pontos, seguido pelo norte-americano Andy Roddick, com 3.115 pontos. Confira como ficaram os ranking da ATP nesta semana: Entradas 1.º - Roger Federer (SUI) - 6.975 pontos 2.º - Rafael Nadal (ESP) - 4.475 3.º - Andy Roddick (EUA) - 3.115 4.º - Lleyton Hewitt (AUS) - 3.015 5.º - Marat Safin (RUS) - 2.990 6.º - Andre Agassi (EUA) - 2.640 7.º - Guillermo Coria (ARG) - 2.110 8.º - Nikolay Davydenko (RUS) - 2.000 9.º - David Nalbandián (ARG) - 1.905 10.º - Mariano Puerta (ARG) - 1.784 106.º - Ricardo Mello (BRA) - 398 115.º - Flávio Saretta (BRA) - 375 291.º - Gustavo Kuerten (BRA) - 115 Corrida dos Campeões 1.º - Roger Federer (SUI) - 1.245 pontos 2.º - Rafael Nadal (ESP) - 853 3.º - Andy Roddick (EUA) - 548 4.º - Lleyton Hewitt (AUS) - 498 5.º - Andre Agassi (EUA) - 455 6.º - Guillermo Coria (ARG) - 422 7.º - Nikolay Davydenko (RUS) - 378 8.º - Marat Safin (RUS) - 346 9.º - Gastón Gaudio (ARG) - 344 10.º - Mariano Puerta (ARG) - 324 90.º - Ricardo Mello (BRA) - 64 135.º - Gustavo Kuerten (BRA) - 23 157.º - Flávio Saretta (BRA) - 15