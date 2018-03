Mello segue em Campos do Jordão Ricardo Mello, 164º do mundo, confirmou nesta quinta sua passagem às quartas-de-final do Credicard/MasterCard Tennis Cup, em Campos do Jordão. Em um jogo marcado pelo nervosismo e muitos erros, o brasileiro venceu o argentino Juan Pablo Guzman por 7/6 (8-6) e 6/3. O próximo adversário de Ricardo será o vencedor do jogo entre o chileno Philip Harboe, 421º, e o australiano Dejan Petrovic, 443º. O torneio é disputado em quadra rápida, tem premiação de US$ 75 mil, mas conta pontos de US$ 100 mil por oferecer hospedagem. O croata Mario Ancic, 139º, marcou 7/6 (8-6) e 6/4 contra o brasileiro Julio Silva, 302º. Ancic, que ganhou do suíço Roger Federer em Wimbledon, enfrentará o alemão Maximilian Abel, 499º.