Mello segue para torneios na Europa Número 1 do tênis brasileiro, Ricardo Mello embarca nesta sexta-feira para a Europa, onde irá disputar 4 torneios em seqüência - todos em quadras rápidas. A primeira parada será na França, para o ATP Tour de Metz, a partir de segunda. Depois de Metz, Ricardo Mello disputará campeonatos em Viena (Áustria), Madri (Espanha) e Lyon (França). ?A expectativa é boa, pois estou jogando bem. A vitória de domingo (contra o uruguaio Marcel Felder, pela Copa Davis) me deu moral e eu quero levar essa confiança para os torneios?, avisa o brasileiro. Sobre a Davis, inclusive, Ricardo Mello foi o responsável pelo ponto da vitória brasileira sobre o Uruguai, domingo passado, em Montevidéu. Agora, o próximo adversário do Brasil será o Peru. ?Será uma batalha muito difícil?, prevê o tenista.