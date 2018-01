Mello só estréia na 3ª em Munique O tenista paulista Ricardo Mello ganhou mais um dia de preparação para a estréia no ATP de Munique, quando enfrenta o alemão Rainer Schuettler - número 41 do mundo e cabeça-de-chave 8. A organização do torneio informou neste domingo, que a partida será realizada apenas na terça-feira. Mello e Schuettler nunca se enfrentaram no circuito profissional. Ricardo Mello - número 1 do Brasil e 54 do mundo - chegou à Alemanha no sábado. ?Cheguei e logo fiquei sabendo que jogo contra o Schuettler. Será um jogo muito difícil. Ele é um cara muito sólido do fundo da quadra e jogará com o apoio da torcida?, disse o brasileiro. Mello também disputará a chave de duplas, ao lado do sul-africano Chris Haggard. Eles jogam na primeira rodada, ainda sem data e horário definidos, contra a dupla cabeça 4 do torneio, formada por Yves Allegro (SUI) e Michael Kohlmann (ALE).