Mello só joga na quinta pelo US Open O tenista brasileiro Ricardo Mello ganhou mais um dia de folga para seu jogo de segunda rodada do US Open, diante do checo Tomas Berdych. É que seu adversário estréia nesta quarta-feira na chave de duplas, jogando ao lado de Floriam Meyer. Assim, por uma questão apenas de programação, a partida do brasileiro fica para quinta-feira.