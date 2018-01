Mello sobe duas posições no ranking A semifinal do Brasil Open garantiu ao tenista Ricardo Mello mais duas posições no ranking mundial da ATP publicado nesta segunda-feira. O brasileiro agora é o 54º colocado, com 736 pontos. Gustavo Kuerten é o 60º, com 635. O líder da lista de Entradas é o suíço Roger Federer (6.050) seguido do australiano Lleyton Hewitt (3.990) e do norte-americano Andy Roddick (3.855). Confira o ranking mundial da ATP: 1) Roger Federer (SUI) - 6.050 pontos 2) Lleyton Hewitt (AUS) - 3.990 pontos 3) Andy Roddick (USA) - 3.855 pontos 4) Marat Safin (RUS) - 3.360 pontos 5) Guillermo Coria (ARG) - 2.420 pontos 6) Carlos Moyá (ESP) - 2.400 pontos 7) Tim Henman (ING) - 2.310 pontos 8) Gastón Gaudio (ARG) - 2.150 pontos 9) David Nalbandian (ARG) - 1.945 pontos 10) Andre Agassi (USA) - 1.865 pontos 54) Ricardo Mello (BRA) - 736 pontos 60) Gustavo Kuerten (BRA) - 635 pontos 132) Flávio Saretta (BRA) - 340 pontos 158) André Sá (BRA) - 291 pontos