Mello surpreende e vence no US Open Para Ricardo Mello esta semana em Nova York será inesquecível. Pela primeira vez na carreira, ele fez um jogo em melhor-de-cinco sets e avançou para a segunda rodada de um Grand Slam, o US Open. Tudo isso aconteceu nesta quarta-feira, quando o tenista brasileiro superou o argentino Juan Ignacio Chela por 6/2, 7/6 (7/1), 2/6, 2/6 e 6/2, em quase 3h30 de jogo. Ricardo Mello é agora o único brasileiro que segue na competição em Nova York. E, com esta campanha no US Open, irá transformar-se no novo número 2 do Brasil, superando Flávio Saretta. "Não me importo com o fato de ser dois ou três, mas, sim, estou feliz por ter superado um adversário difícil, num quinto set, coisa que jamais havia disputado", revelou Ricardo Mello. "Acho que consegui manter o controle, não fiquei ansioso e sinto que estou mais acostumado a enfrentar este tipo de situação, enfrentando jogadores mais bem classificados no ranking." O brasileiro faz mesmo um campanha memorável no US Open. Afinal, teve de superar o qualifying e fez uma estréia complicada na chave principal. Seu próximo jogo deverá ser na sexta-feira, diante do espanhol David Sanchez, que venceu o sul-africano Wayne Odesnik por 4/6, 7/6 (9/7), 6/2 e 6/3.