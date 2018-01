Mello tem estréia difícil no Brasil Open Principal jogador brasileiro da atualidade - e que nesta segunda-feira aparecerá como número 1 do País, com nova queda de Gustavo Kuerten - Ricardo Mello terá uma estréia bastante difícil do Brasil Open, na Costa do Sauípe. Seu adversário na primeira rodada será o talentoso argentino Juan Mônaco, número 83 do ranking mundial. Enquanto isso, Flávio Saretta, que acabou herdando um lugar na chave principal com a desistência de alguns jogadores - não precisou, portanto do wild card, convite - enfrentará na primeira rodada um adversário saído do qualifying. Os outros dois brasileiros, André Sá e Júlio Silva se enfrentam na estréia. "Não tem jogo fácil nesse torneio", disse Mello que participou da cerimônia do sorteio das chaves no Sauípe e ele mesmo tirou a peça que determinou seu adversário. "O Mônaco é um jogador de saibro, que vem subindo muito de produção, mas eu também melhorei muito nos últimos meses e estou bastante confiante." Favoritos - Entre os favoritos, o campeão de Roland Garros, Gaston Gaudio jogará com o espanhol Albert Montañes, enquanto o cabeça-de-chave número 2, o chileno Fernando Gonzalez vai enfrentar um tenista do qualifying. A sensação do torneio, o espanhol Rafael Nadal, de apenas 18 anos, jogará com o argentino José Acasuso.