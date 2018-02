Mello terá Mario Ancic pela frente Ricardo Mello nem precisou se esforçar muito para avançar para a segunda rodada do Masters Series de Miami. Seu adversário, o espanhol Santiago Ventura entrou em quadra sem condições ideais de jogo e acabou desistindo da partida, quando o placar mostrava 6/0 e 1/0 para o brasileiro em menos de meia hora. Só que a vida do atual número 1 do Brasil não deverá seguir nesta tranqüilidade em Key Biscayne. Afinal, seu próximo adversário é um dos favoritos do torneio, número 20 do ranking mundial, e semifinalista de Wimbledon do ano passado, o croata Mario Ancic, dono de um saque temível e muita agressividade em seu jogo. Apesar de diferença de ranking, Ancic é 20º e Mello 53º, curiosamente o tenista brasileiro venceu as quatro partidas que fizeram. A última delas aconteceu no torneio de Delray Beach, ano passado, quando Mello conquistou o título. O jogo de Mello e Ancic poderá ser disputado inclusive nesta sexta-feira, quando começam a estrear os cabeças-de-chave da competição.