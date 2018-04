Mello usa duplas para adaptação ao fuso Ricardo Mello, 70º do ranking mundial em simples, estréia nesta terça-feira pela chave de duplas do ATP de Xangai, na China. Ao lado do sul-coreano Hyung Taik-lee, o tenista brasileiro enfrenta a parceria formada por Gilles Muller (Luxemburgo) e Christophe Rochus (Bélgica), por volta de 4h30 de Brasília. A competição é disputada em quadra dura e distribui US$ 380 mil em prêmios. Mello ainda está se adaptando ao fuso horário de 11 horas em relação ao Brasil. ?Apesar de ter passado tanto tempo dentro do avião, a viagem até que foi tranqüila, mas ainda não me adaptei 100% ao fuso. Ainda tenho muito sono durante o dia?, contou o tenista, que estréia quarta-feira na chave de simples, em que é cabeça-de-chave número 7, contra o austríaco Alexander Peya, 116º colocado do ranking. ?Na quarta, acredito que já estarei bem. Esse jogo de duplas vai me ajudar a entrar no clima do torneio?, disse o segundo tenista do Brasil, que conquistou recentemente seu primeiro título de um torneio ATP, em Delray Beach, nos Estados Unidos.