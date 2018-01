Mello vai às semis e enfrentará Guga Com a vitória sobre o norte-americano Robby Ginepri, por 3/6, 6/1 e 6/2, o brasileiro Ricardo Mello garantiu uma vaga nas semifinais do Desafio Petrobrás de Tênis Internacional, na praia de Copacabana, e nesta quinta-feira disputa as semifinais da competição contra Gustavo Kuerten, segundo o sorteio realizado pela organização. A outra partida terá o encontro entre o argentino Mariano Puerta e o alemão Nicolas Kiefer. Mello precisava apenas vencer um set para garantir sua classificação, mas soube aproveitar a irregularidade de Ginepri para vencer de virada. Na primeira semifinal desta quinta-feira, às 19 horas, Puerta joga com Kiefer e às 21 horas, Guga faz o duelo brasileiro com Mello. Os vencedores decidem o título na sexta-feira, enquanto os perdedores jogam pelo terceiro lugar. O Desafio Internacional da praia de Copacabana ainda terá no sábado, às 21 horas, a exibição de duas das mais badaladas tenistas do tênis feminino, a russa Anna Kournikova enfrenta a suíça Martina Hingis, a mais jovem jogadora da história a conquistar a liderança do ranking mundial - com 16 anos e seis meses - e que agora com 25 anos anunciou sua volta ao circuito da WTA. Kournikova e Hingis chegam ao Rio, na sexta-feira pela manhã.