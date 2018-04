Mello vence Chela e conquista Challenger de Brasília O brasileiro Ricardo Mello conquistou o título do Challenger de Brasília, neste domingo, ao derrotar o argentino Juan Ignacio Chela por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/2) e 6/4. Com esta vitória, o tenista número 223 do mundo chegou ao seu 10.º título de challenger da carreira.