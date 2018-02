Mello vence e Brasil faz 2 a 0 na Davis O tenista Ricardo Mello derrotou Michael Quintero por 3 sets a 0 neste sábado e garantiu o segundo ponto do Brasil no confronto com a Colômbia, pela terceira divisão da Copa Davis, que está sendo disputado em Bogotá. O jogo teve início na sexta-feira, mas foi interrompido por causa da chuva. Ainda na sexta, foram disputados dois sets e Mello venceu com parciais de 6/3 e 6/4. Neste sábado, o brasileiro confirmou o favoritismo e fechou o jogo com tranqüilidade fazendo 6/3. O confronto Brasil x Colômbia foi aberto no início da tarde da sexta-feira, com a vitória de Flávio Saretta sobre Pablo Gonzalez por 3 sets a 1. As parciais foram de 6/2, 4/6, 6/4 e 6/1. Ainda neste sábado, será disputado o jogo de duplas, quando André Sá e Bruno Soares enfrentam Pablo Gonzalez e Michael Quintero. Se vencer, o Brasil garante o acesso para a segunda divisão do tênis mundial e os jogos programados para domingo servirão apenas para cumprimento de tabela.