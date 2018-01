Mello vence e faz 4º ponto do Brasil O paulista Ricardo Mello derrotou Alexander Blom, neste domingo, em Joinville, e marcou o quarto ponto do Brasil no confronto contra as Antilhas Holandesas, pelas semifinais do Grupo II do Zonal Americano (3ª Divisão) da Copa Davis. Na última partida do duelo, já vencido pelos brasileiros depois do jogo de duplas, no sábado, Gustavo Kuerten enfrentará Raul Behr. Mello venceu o primeiro set por 6/3 e ganhava o segundo por 4/1 quando Blom abandonou a partida com fortes dores na coxa direita. O adversário do Brasil na final da 3ª Divisão sairá do confronto entre Uruguai e República Dominicana, que estão jogando em Montevidéu. Por causa das chuvas na região, a programação dos jogos está adiada e os donos da casa estão vencendo o duelo por 2 a 0.