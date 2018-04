Mello vence e vai pegar Fish nos EUA O tenista brasileiro Ricardo Mello não teve dificuldades para estrear com vitória no ATP de Delray Beach ao passar nesta terça-feira pelo belga Gilles Elseneer por 6-1 e 6-4. Na próxima rodada do torneio norte-americano ele vai enfrentar o local Mardy Fish, que bateu o compatriota Andrés Pedroso por 6-1 e 6-2. Nos demais jogos, o norte-americano James Blake derrotou o compatriota Adrian Bohane por 4-6, 6-3 e 6-2; Vicent Spadea, dos EUA, o colombiano Alejandro Falla por 4-6, 7-5 e 6-1; o dinamarquês Kenneth Carlesen o francês Cyril Saulnier por 2-6, 6-4 e 7-5; o alemão Bjorn Phau o norte-americano Wayne Odesnik por 4-6, 6-3 e 6-0; o norte-americano Jeff Morrison o compatriota Todd Widom por 6-4 e 6-3; Amer Delic, dos EUA, o chileno Adrián García por 2-6, 6-2 e 6-3 e o francês Sebastien De Chaunac o checo Radel Stepanek por 6-7 (6/8), 7-6 (7/1) e 6-1.