Mello vence fácil na estréia do Masters O brasileiro Ricardo Mello não teve problemas, nesta segunda-feira, para estrear com vitória no Masters Series de Montreal, no Canadá. Em uma hora de partida, o paulista derrotou o canadense Philip Bester por 2 sets a 0 - com parciais de 6/4 e 6/2. Na próxima rodada, Mello enfrentará o vencedor do confronto espanhol entre Rafael Nadal (atual campeão de Roland Garros e número 2 do mundo) e Carlos Moyá, que se enfrentarão nesta terça. A partida do brasileiro, válida pela segunda rodada, deverá acontecer na quarta. Bem mais tranqüilo que na derrota para o norte-americano Bobby Reynolds, pela estréia do Torneio de Washington (EUA), na semana passada, Ricardo Mello controlou como quis o jogo contra Bester, um juvenil de 16 anos e que fez sua primeira partida no circuito profissional. O canadense ocupa a 1009ª colocação do ranking mundial da ATP. Com uma quebra no terceiro game, o brasileiro foi só confirmando seus serviços e fechou o primeiro set em 6/4, em 29 minutos. Na segunda série, Mello teve um pouco mais de dificuldade no início, mas fechou o jogo com tranqüilidade em 6/2, em 31 minutos.