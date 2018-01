Mello vence no ATP de Delray Beach O paulista Ricardo Mello estreou com vitória no ATP de Delray Beach, onde defende o título conquistado em setembro. Ele venceu na noite desta segunda-feira o tcheco Tomas Zib, número 86 do ranking na lista desta semana, por 7/6 (7/4 no tie-break) e 6/3. Seu próximo adversário sai do duelo entre o norte-americano Jeff Salzenstein e o sul-africano Wesley Moodie.