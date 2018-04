Mello vence outra no US Open O US Open de 2004 certamente vai ficar em um lugar especial na memória de Ricardo Mello. Afinal, aconteceram vários fatos inéditos em sua carreira: ganhou um jogo em cinco sets, chegou à terceira rodada de um torneio de Grand Slam e a vitória sobre o espanhol David Sanchez por incríveis 6/1, 6/1 e 6/3, nesta sexta-feira, também garantiu ao tenista brasileiro um lugar entre os cem primeiros do ranking mundial, colocando-se agora como número 2 do País. Com essa surpreendente campanha, Ricardo Mello mantém-se como único brasileiro na competição. E domingo terá outro grande desafio em Nova York: enfrenta o alemão Tommy Haas. "Estou vivendo um momento especial. Chegar aos cem primeiros do ranking era um sonho de criança", admitiu Ricardo Mello, sem exageros. "Treinei muito para alcançar essa posição e sei que agora vou precisar trabalhar em dobro para manter um lugar entre os cem." Com um estilo de jogo de fundo de quadra, Ricardo Mello definiu com coerência a chave de seu sucesso: "Muita insistência". Afinal, ele sabe que da maneira como joga, sem golpes muito potentes ou saques violentos, tem de compensar com um bom físico, rapidez nas pernas e, especialmente, usar o seu talento e a invejável facilidade de manusear a raquete. Em seu jogo contra David Sanchez, Ricardo Mello mostrou todas suas virtudes. Logo no início, esteve ameaçado. Já no primeiro game, ficou em desvantagem de 15 a 40. Com regularidade e sem cometer erros, salvou os break points, ganhou confiança e chegou a abrir vantagem de 5 a 0. Dessa maneira por toda a partida, não abriu mão da concentração, da atenção nos golpes e provocou erros no adversário com uma tática bem calculada e executada, ora aplicando golpes fundos, ora tirando o ritmo com bolas mais curtas e lentas. "Posso dizer que sou uma ´carne de pescoço´ na quadra", explicou. O adversário do brasileiro no domingo, Tommy Haas, também vem muito confiante. O tenista alemão, que passou meses fora do circuito por causa de um cirurgia no ombro, voltou bem e derrotou o francês Sebastien Grosjean por 6/4, 6/4, 1/6 e 6/1.