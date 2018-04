Mello vence Thiago Alves e está na final em São Paulo

"Tive mais oportunidades que o Thiago e soube aproveitá-las", analisou Mello, que duelou com Thiago Alves seis vezes e venceu todos os confrontos. O brasileiro buscará no domingo o tricampeonato do Challenger de São Paulo, já que faturou o torneio em 2005 e 2009.

Na decisão, Ricardo Mello vai enfrentar o argentino Eduardo Schwank. Neste sábado, o oponente do brasileiro na decisão passou pelo veterano paraguaio Ramon Delgado, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/2) e 6/3.

No único confronto entre Schwank e Mello, o tenista brasileiro levou a melhor. "Já enfrentei o Schwank em outras condições [no saibro de Quito]. É um jogador complicado, muito consistente, que vem sacando muito bem esta semana e não desisti nunca", analisou Mello. "Vou entrar em quadra bem focado e concentrado no que tenho que fazer para conquistar mais um título aqui".