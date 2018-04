Mello x Cañas nas quartas em Xangai O tenista Ricardo Mello, 67º do ranking mundial, garantiu vaga nas quartas-de-final do Torneio de Xangai ao derrotar, de virada, o sérvio Janko Tipsarevic por 2 sets a 1, com parciais de 1-6, 7-6 (7/3) e 6-4. Agora, o brasileiro terá pela frente o argentino Guillermo Cañas, número 31 do mundo, vencedor do confronto contra o dinamarquês Kristian Pless por 6-2, 4-6 e 6-4. Nos demais jogos do torneio, o alemão Lars Burgsmuller bateu o francês Edouard Roger-Vasselin por duplo 6-3, o italiano Davide Sanguinetti o finlandês Jarkko Nieminen por 6-4 e 7-5, o norte-americano Jan-Michael Gambill o chinês Zhu Ben-Qiang por 6-0 e 7-6 (7/5), o dinamarquês Kenneth Carlsen o australiano Wayne Arthurs por 1-6, 6-3 e 7-6 (7/4) e Gilles Muller, de Luxemburgo, o norte-americano Glenn Weiner por 5-7, 6-3 e 7-5.