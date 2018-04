Melo avança às quartas nas duplas mistas na Austrália

Eliminado do torneio de duplas masculinas do Aberto da Austrália logo na primeira rodada, jogando ao lado de Bruno Soares, o brasileiro Marcelo Melo avançou nesta segunda-feira às quartas de final da competição de parcerias mistas do Grand Slam.

Atuando ao lado da italiana Flavia Pennetta, ele venceu o casal australiano formado por Jarmila e Samuel Groth por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3. Com o resultado, Melo jogará por um lugar nas quartas de final contra o austríaco Olivier Marach e a checa Barbora Strycova, que venceram a parceria formada pela russa Alisa Kleybanova e Max Mirnyi, da Bielo-Rússia, por 2 sets a 1, com 3/6, 6/3 e 10/7.

Já André Sá, ex-parceiro de Melo no circuito profissional, deu adeus ao torneio de duplas mistas na Austrália no último domingo. Ao lado da espanhola Anabel Medina Garrigues, ele foi derrotado pelo canadense Daniel Nestor e pela russa Daniela Hantuchova, cabeças de chave número 2, por 2 sets a 1, com 6/3, 3/6 e 10/6.