Melo cai em estreia nas duplas no Aberto da Austrália

Dupla cabeça de chave número 10, Melo e Dodig começaram melhor a partida e chegaram a impor uma quebra de saque aos rivais. Contudo, foram surpreendidos pelo rápido crescimento dos adversários ainda no set inicial, quando sofreram a virada.

Na sequência, brasileiro e croata reagiram no duelo e, no tie-break, venceram o segundo set e empataram a partida. Cada vez mais equilibrado, o confronto foi definido novamente no tie-break no terceiro e decisivo set, com vantagem para Bracciali e Dlouhy.

Após a eliminação de Melo, que vinha de título no Torneio de Brisbane (ao lado do espanhol Tommy Robredo), o Brasil segue com três representantes no primeiro Grand Slam da temporada. Bruno Soares, André Sá e Thomaz Bellucci, já eliminado na chave de simples, ainda vão estrear nas duplas, todos na noite desta quarta e madrugada de quinta.

Sá formará dupla com o britânico Jonathan Marray, enquanto Soares vai jogar ao lado do austríaco Alexander Peya. Bellucci, por sua vez, entrará em quadra com o francês Benoit Paire. (FRA)