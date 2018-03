Melo e André Sá estão na semifinal do Torneio de Portschach

Os brasileiros Marcelo Melo e André Sá estão classificados para a semifinal do Torneio de Portschach, na Áustria. Nesta quarta-feira, a dupla mineira venceu o sul-africano Chris Haggard e o croata Lovro Zovko por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 7/6 (7/4). Os brasileiros são os cabeças-de-chave número um da competição e buscam seu segundo título na temporada. No início do ano, eles foram campeões do Aberto do Brasil, disputado na Costa do Sauípe. Os adversários de Marcelo Melo e André Sá nas semifinais ainda não foram definidos. Em 2008, os brasileiros também chegaram nas semifinais do Torneio de Memphis, nos Estados Unidos.