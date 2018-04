Melo e Demoliner batem colombianos e Brasil faz 2 a 1 no Zonal da Copa Davis

Em uma partida praticamente perfeita, a dupla formada por Marcelo Melo e Marcelo Demoliner garantiu neste sábado o segundo ponto do Brasil e desempatou o confronto contra a Colômbia, pela final do Zonal Americano I da Copa Davis, que está sendo disputado em quadra de piso duro no Parque Distrital de Raquetas, em Barranquilla. Em 1 hora e 44 minutos, os brasileiros derrotaram a forte parceria local formada por Robert Farah e Juan Sebastian Cabal por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7-5) e 6/4.

Dessa maneira, a equipe brasileira passa a liderar por 2 a 1 a série melhor de cinco, que será definida ainda neste sábado de acordo com o novo regulamento para os Zonais da Copa Davis. O cearense Thiago Monteiro tem a chance de definir o confronto. Número 1 do Brasil e 125.º do ranking, enfrenta o anfitirião Daniel Galán, de 21 anos e 257.º colocado do mundo. Já um eventual quinto jogo poderia ter Guilherme Clezar contra Santiago Giraldo ou Alejandro González.

O duelo das duplas deste sábado prometeu e teve bastante equilíbrio, apesar da vitória brasileira em dois sets. Isso porque Juan Sebastian Cabal e Roberto Farah são a terceira melhor dupla da temporada e foram vice-campeões do último Aberto da Austrália. E Marcelo Melo divide a liderança no ranking mundial de duplas com o parceiro habitual polonês Lukasz Kubot, enquanto que Marcelo Demoliner, que não tem parceiro fixo, é o atual 55.º colocado.

Aos 34 anos, Marcelo Melo conseguiu a sua 17.ª vitória em 21 jogos de duplas na Copa Davis. Já Marcelo Demoliner, que estreou na competição mundial no duelo contra a República Dominicana em fevereiro, venceu o seu segundo duelo.

O Brasil venceu todos os oito confrontos de Copa Davis que fez contra a Colômbia, sendo o último em 2012, no saibro de São José do Rio Preto (SP). Caso consiga a vitória fora de casa, a equipe nacional disputará os playoffs valendo vaga no Grupo Mundial entre os dias 14 e 16 de setembro.