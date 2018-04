Melo é eliminado nas duplas mistas na Austrália

O brasileiro Marcelo Melo deu adeus, nesta sexta-feira, às chances de conquistar o título do torneio de duplas mistas do Aberto da Austrália. Jogando ao lado da italiana Flavia Pennetta, ele caiu na semifinal diante do checo Jaroslav Levynsky e da russa Ekaterina Makarova por 2 sets a 1, com parciais de 6/0, 4/6 e 10/8.

Com a derrota, Melo perdeu a oportunidade de voltar a lutar por um título de duplas em um torneio de Grand Slam. No ano passado, atuando ao lado da norte-americana Vania King, ele chegou à decisão de parcerias mistas de Roland Garros. Além disso, foi semifinalista de Wimbledon em 2008 ao lado de André Sá no torneio de duplas masculinas.

Jogando com Bruno Soares depois de encerrar a parceria que formava com Sá, Melo foi derrotado logo na estreia do torneio masculino de duplas do Aberto da Austrália neste ano. Eles foram superados pelos argentinos Leonardo Mayer e Horacio Zeballos.

Com a vitória sobre Melo e Pennetta, Levynsky e Makarova jogarão pelo título de parcerias mistas do Aberto da Austrália contra o indiano Leander Paes e Cara Black, do Zimbábue, que bateram a norte-americana Lisa Raymond e o sul-africano Wesley Moodie por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 6/7, 7/6 e 10/7.