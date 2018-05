Melo e Kubot são eliminados nas semifinais do Torneio de Munique

O brasileiro Marcelo Melo e o polonês Lukasz Kubot foram eliminados nas semifinais do Torneio de Munique, nesta sexta-feira. Os dois líderes do ranking não resistiram ao croata Nikola Mektic e ao austríaco Alexander Peya e foram batidos de virada pelo placar de 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 7/6 (7/4) e 10/5.

Principais favoritos ao título na competição alemã, disputada sobre o saibro, Melo e Kubot começaram bem o jogo, com duas quebras de saque no set inicial. No segundo, os cabeças de chave número três equilibraram o duelo e levaram a melhor no tie-break. E, no match tie-break, croata e austríaco mantiveram o alto nível e sacramentaram a vitória após 1h41min.

Melo e Kubot, após um forte início de temporada, vem sofrendo com a irregularidade nas últimas semanas, quando foram eliminados logo na estreia nos Masters 1000 de Indian Wells, Miami e Montecarlo. No último torneio, em Barcelona, na semana passada, só venceram na estreia.

Agora eles terão pela frente o desafio de defender o título conquistado no ano passado no Masters 1000 de Madri, que terá início no domingo. Se não o fizerem, podem perder posições no ranking da ATP. Kubot atualmente é o número 1, enquanto Melo ocupa a vice-liderança.

ZVEREV AVANÇA

Na chave de simples de Munique, o favorito Alexander Zverev venceu mais uma e se garantiu nas semifinais. Atual campeão e cabeça de chave número 1, o tenista da casa superou o compatriota Jan-Lennard Struff por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2.

O próximo adversário do favorito será o sul-coreano Chung Hyeon, quarto cabeça de chave e outro representante da nova geração. O tenista asiático venceu nesta sexta o eslovaco Martin Klizan, campeão do torneio em 2014, por 6/3 e 6/4.

Outro campeão de Munique, Philipp Kohlschreiber também se garantiu na semifinal. O tenista da casa passou pelo espanhol Roberto Bautista Agut, segundo cabeça de chave, por duplo 6/4. Kohlschreiber vai fazer neste sábado um duelo alemão com Maximilian Marterer, que avançou na chave ao superar o húngaro Marton Fucsovics por 6/3 e 6/4.