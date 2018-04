Melo e Soares batem Bellucci e Sá e vão à final

A dupla brasileira superou a parceria formada pelo holandês Rogier Wassen e o argentino Horacio Zeballos por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 7/5, e logo em seguida venceu os compatriotas Thomaz Bellucci e André Sá por 7/5 e 6/3.

Com o resultado, Melo e Soares disputarão o título contra o vencedor do confronto envolvendo a dupla Marcus Daniell, da Nova Zelândia, e o romeno Horia Tecau e a parceria feita pelo sueco Johan Brunstrom com Jean-Julien Rojer, de Antilhas Holandesas. A partida válida pela semifinal será realizada nesta sexta-feira.