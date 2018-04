Melo e Soares caem na estreia em teste final para a Olimpíada

Marcelo Melo e Bruno Soares acabaram sendo derrotados já na estreia do Torneio de Washington, em jogo encerrado na madrugada desta quinta-feira, nos Estados Unidos, onde realizaram o último teste antes de formarem dupla do Brasil nos Jogos Olímpicos do Rio, em agosto.

Cabeças de chave número 1 da competição de duplas do ATP 500 norte-americano realizado em quadras duras, os dois brasileiros foram batidos pelos tenistas da casa Jack Sock e Steve Johnson, que venceram por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 5/7, 6/4 e 10/4.

Melo e Soares haviam atuado juntos pela última vez no sábado, quando derrotaram Emilio Gomez e Roberto Quiroz por 3 sets a 1, em Belo Horizonte, em um dos jogos do confronto entre Brasil e Equador pela Copa Davis. E agora esperavam ganhar embalo na disputa do Torneio de Washington visando a Olimpíada, mas não tiveram o sucesso que gostariam já a partir da estreia.

No primeiro set do jogo contra Sock e Johnson, eles confirmaram todos os seus saques e converteram um de dois break points para garantir a vantagem inicial de 7/5. Na segunda parcial, porém, os norte-americanos começaram a reagir e, sem terem o serviço quebrado por nenhuma vez, devolveram o break point do set anterior para fazer 6/4 e empatar o confronto.

Já no match tie-break que serviu para definir o jogo, Sock e Johnson começaram pior ao sofrerem a primeira mini quebra do set, mas depois foram bem superiores para aplicar o 10/4 que liquidou o confronto.

FEMININO

Em outro duelo encerrado na madrugada desta quinta-feira em Washington, a australiana Samantha Stosur, cabeça de chave número 1 da disputa feminina de simples da competição, se garantiu nas quartas de final ao contar com a desistência da dinamarquesa Caroline Wozniacki quando vencia o segundo set por 4/3, após ter perdido a primeira parcial por 7/5.

Assim, Stosur se credenciou para enfrentar na próxima fase a norte-americana Jessica Pegula, convidada da organização, que surpreendeu ao eliminar na segunda rodada a sua compatriota Christina McHale por 7/5 e 6/2.

Também em confronto encerrado apenas na madrugada desta quinta, a norte-americana Venus Williams, principal favorita do Torneio de Stanford, se garantiu nas quartas de final do evento realizado em seu país ao derrotar a polonesa Magda Linette por 2 sets a 1, com 6/3, 6/7 (6/8) e 6/2. A próxima rival de Venus será a vencedora da partida entre as suas compatriotas Cartan Bellis e Sachia Vickery.