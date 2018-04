Melo e Soares estreiam parceria com vitória em Brisbane

Os brasileiros Marcelo Melo e Bruno Soares começaram a temporada de 2010 com vitória. Nesta terça-feira, eles estrearam bem no Torneio de Brisbane, superando por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4, a parceria formada pelo britânico Ross Hutchins e pelo australiano Jordan Kerr.

Na próxima fase, já pelas quartas de final, os mineiros enfrentarão os norte-americanos James Blake e Andy Roddick, conhecidos por seu desempenho em jogos de simples. Apesar do renome dos rivais, os brasileiros - quartos cabeças de chave do torneio - são favoritos na disputa.

A temporada de 2010 será a primeira em que Melo e Soares jogarão juntos como parceiros permanentes. Eles fecharam um acordo depois que Melo deixou a parceria com André Sá, e que o zimbabuano Kevin Ullyett, companheiro de Soares em 2009, aposentou-se.