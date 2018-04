Melo e Soares perdem na final do Torneio de Auckland

Marcelo Melo e Bruno Soares, que se juntaram em uma nova dupla no final do ano passado, bateram na trave em sua primeira final, na madrugada deste sábado.

Eles foram derrotados pelo romeno Horia Tecau e pelo neozelandês Marcus Daniell por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/4, na decisão do Torneio de Auckland.

Mais bem colocados no ranking, Melo (34.º) e Soares (27.º) eram os favoritos ao título. Eles não haviam perdido nenhum set na competição e tiveram pela frente tenistas com ranking bem inferior. Tecau é o 46.º do mundo, enquanto Daniell ocupa somente a 670.ª colocação.

Mesmo assim, os brasileiros foram surpreendidos na final, após eliminaram os compatriotas Thomaz Bellucci e André Sá nas semifinais. Depois de ficar com o vice-campeonato, Melo e Soares se concentram no Aberto da Austrália, que terá início na noite de domingo (pelo horário de Brasília). A dupla deverá ser uma das cabeças de chave em seu primeiro Grand Slam.