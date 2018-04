Melo e Soares perdem nas duplas, e Federer cai na estreia em Madri

Jogando com suas duplas habituais, os brasileiros Marcelo Melo e Bruno Soares foram eliminados logo na estreia no Masters 1000 de Madri, nesta quarta-feira. No torneio de simples, o suíço Roger Federer também se despediu logo em seu primeiro jogo no saibro espanhol.

Soares e o austríaco Alexander Peya foram derrotados pelo local Feliciano López e pelo bielorrusso Max Mirnyi por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/5. Marcelo Melo, ao lado do croata Ivan Dodig, caiu na segunda rodada - mas em sua primeira partida porque foi "bye" na rodada de abertura. Eles perderam para o escocês Jamie Murray e o australiano John Peers por 7/6 (8/6) e 6/2.

Com as duas eliminações, o Brasil ficou sem representantes em Madri. Mais cedo, Thomaz Bellucci não resistiu ao norte-americano John Isner e se despediu da chave de simples. O trio deve voltar a competir já na próxima semana, no Masters 1000 de Roma, na Itália, também disputado no saibro.

SIMPLES

A competição espanhola teve sua maior zebra nesta quarta com a queda precoce de Federer. Cabeça de chave número 1, o suíço levou uma virada do jovem australiano Nick Kyrgios num duelo de três tie-breaks. O tenista de apenas 20 anos venceu por 6/7 (2/7), 7/6 (7/5) e 7/6 (14/12), e agora vai enfrentar John Isner, algoz de Bellucci.

Atual número 35 do mundo, o australiano é uma das promessas do circuito profissional que vem se tornando realidade a cada temporada. Antes de superar Federer, ele já havia chamado a atenção ao eliminar Rafael Nadal em sua primeira participação na chave principal de Wimbledon, no ano passado. O espanhol era o líder do ranking naquela competição.

Ainda nesta quarta-feira em Madri, o local Roberto Bautista Agut avançou enquanto seu compatriota Feliciano López foi eliminado. O primeiro bateu o norte-americano Sam Querrey por 7/5 e 6/4. López perdeu do argentino Leonardo Mayer por 7/6 (7/3) e 7/6 (8/6).