Melo e Soares perdem nas quartas de final em Brisbane

Com a derrota, Melo e Soares perderam a chance de alcançar as semifinais já em seu primeiro torneio na temporada. A dupla começou a treinar junta no fim de 2009, e é uma das principais apostas do tênis brasileiro para este ano.

Diante de Blake e Roddick, contudo, os mineiros não conseguiram se encontrar. Depois de um início promissor e de ficar com uma quebra de saque à frente dos rivais, a parceria permitiu a reação dos norte-americanos, que levaram o set para o tie-break e venceram.

Na segunda parcial, Blake e Roddick conseguiram uma quebra logo de cara, e chegaram a fazer 5 a 2. Os brasileiros ainda reagiram, mas perderam por 6 a 4, dando adeus à competição australiana.