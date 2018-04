Melo e Soares são eliminados em estreia na Austrália

Os brasileiros Marcelo Melo e Bruno Soares foram derrotados logo na estreia do torneio de duplas do Aberto da Austrália, nesta quarta-feira, em Melbourne. Atuais vice-campeões no ATP de Auckland, na Nova Zelândia, eles não conseguiram confirmar o favoritismo contra os argentinos Leonardo Mayer e Horacio Zeballos.

A nova dupla brasileira, que começou a jogar no circuito profissional apenas neste ano depois do final da parceria entre Melo e André Sá, foi derrotada por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/3) e 6/4.

Com a queda de Melo e Soares no primeiro torneio de Grand Slam disputado pela dupla, o Brasil segue na chave principal da competição com a parceria formada por Thomaz Bellucci e André Sá, que estrearão diante de Eric Butorac e Rajeev Ram, dos Estados Unidos, e também com Marcos Daniel.

Eliminado pelo colombiano Alejandro Falla logo na estreia da chave de simples do Aberto da Austrália, Daniel jogará ao lado do austríaco Daniel Koellerer. Eles estrearão na disputa de duplas contra o sueco Simon Aspelin e o australiano Paul Hanley, 11.º cabeças de chave.

Já entre os grandes favoritos do torneio de duplas, os norte-americanos Bob e Mike Bryan, parceria número 1 do mundo, não tiveram maiores problemas contra os alemães Michael Berrer e Simon Greul na estreia. Eles venceram por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/5.