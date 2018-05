Melo e Soares vencem e avançam à semifinal do Rio Open

Bruno Soares e Marcelo Melo não tiveram problemas para confirmar o favoritismo na madrugada deste sábado, no Rio Open. Dupla cabeça de chave número 1, Soares/Melo derrotou o sérvio Dusan Lajovic e o austríaco Dominic Thiem por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, e avançou à semifinal do torneio de nível ATP 500, disputado no Jockey Club.

Soares e Melo dominaram o jogo, sem maiores sustos, contando também com o desgaste físico de Thiem. Poucas horas antes, o austríaco estava em quadra para vencer o espanhol David Ferrer, na chave de simples. Os jogos ficaram próximos na programação em razão da chuva, que voltou a atrapalhar o dia no Rio Open.

Na semifinal, a dupla brasileira vai enfrentar os espanhóis Pablo Carreño Busta e David Marrero. Na mesma rodada, eles derrotaram os brasileiros Rogério Dutra Silva e João Souza, o Feijão, por 6/4 e 7/5.

O Brasil ainda tem outra dupla na disputa. Thomas Bellucci e Marcelo Demoliner avançaram na chave na noite desta sexta-feira, mantendo as chances de uma final totalmente brasileira no Rio Open - bateram os franceses Jo-Wilfried Tsonga e Paul-Henri Mathieu por 7/5 e 6/2.

Para tanto, eles terão que vencer os colombianos Juan Sebastian Cabal e Robert Farah, que formam a dupla cabeça de chave número dois, na semifinal deste sábado.