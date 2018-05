Melo e Soares vencem e avançam com suas duplas às quartas em Madri

Os brasileiros Marcelo Melo e Bruno Soares estrearam com vitória no Masters 1000 de Madri com suas duplas, nesta quarta-feira. Ambos garantiram vaga nas quartas de final da competição espanhola, disputada sobre o saibro.

Soares foi quem entrou em quadra primeiro. Ele e o escocês Jamie Murray, que formam a dupla cabeça de chave número 5, derrotaram os holandeses Robin Haase e Jean Julien Rojer por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 3/6 e 10/6.

Brasileiro e britânico vinham de duas derrotas consecutivas, nas estreias em no Masters de Montecarlo e no Torneio de Barcelona. "Vínhamos de duas primeiras rodadas, perdendo jogo com três match points e jogando bem. É duro perder assim e abala a confiança. Mas, hoje não pensamos muito isso. Fizemos uma boa partida", comentou Soares.

Nas quartas de final, eles vão enfrentar o vencedor do confronto entre os irmãos Bob e Mike Bryan, dos Estados Unidos, e a parceria formada pelo bósnio Damir Dzumhur e pelo croata Franko Skugor.

Ainda nesta quarta, Marcelo Melo e o polonês Lukasz Kubot bateram na estreia o uruguaio Pablo Cuevas e o espanhol Marcel Granollers por 7/5 e 7/6 (12/10). Principais favoritos ao título, Melo e Kubot defendem o troféu conquistado no ano passado.

De olho na semifinal, eles vão encarar nas quartas os vencedores do confronto entre Fabio Fognini (Itália)/Diego Schwartzman (Argentina) e os colombianos Juan Sebastian Cabal e Robert Farah.