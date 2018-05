Melo perde de virada nas duplas e está eliminado do Torneio de Roterdã Líder do ranking de duplas da ATP, o brasileiro Marcelo Melo ainda não conseguiu atingir as semifinais de uma competição em 2016. Nesta quinta-feira, o mineiro e o croata Ivan Dodig foram eliminadas nas quartas de final do Torneio de Roterdã ao perderem, de virada, para o finlandês Henri Kontinen e o australiano John Peers por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 7/6 (7/2) e 10/7, em 1 hora e 33 minutos.