Melo perde e Bellucci avança nas duplas do Torneio de Sydney

Número 1 do mundo entre os duplistas, Marcelo Melo acabou sendo eliminado nas quartas de final do Torneio de Sydney. Em duelo disputado nesta quarta-feira, o tenista brasileiro e o veterano canadense Daniel Nestor, de 43 anos, foram derrotados pelos poloneses Lukasz Kubot e Marcin Matkowski por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3.

Melo e Nestor defendiam a condição de cabeças de chave número 3 e usaram a competição como preparação para o Aberto da Austrália, Grand Slam que começa na próxima segunda-feira, em Melbourne. Entretanto, não tiveram um dia feliz na tentativa de ganhar mais embalo visando o primeiro grande torneio do ano.

Com o triunfo obtido em apenas 62 minutos, Kubot e Matkowski avançaram às semifinais e agora esperam pela definição dos seus próximos adversários. Eles terão pela frente quem levar a melhor no duelo da dupla formada pelo brasileiro Bruno Soares e o britânico Jamie Murray contra a parceria australiana firmada por Matt Reid e Jordan Thompson.

Nesta quarta, Kubot e Matkowski confirmaram todos os saques no duelo diante de Melo e Nestor, que ainda viram seus adversários converterem três de cinco break points. O brasileiro e o canadense também tiveram cinco chances de quebra, mas não conseguiram aproveitar nenhuma delas e assim caíram em sets diretos.

BELLUCCI AVANÇA

Derrotado em sua estreia na chave de simples, Thomaz Bellucci voltou a vencer nas duplas nesta quarta-feira. Atuando ao lado do argentino Leonardo Mayer, ele superou o israelense Jonathan Erlich e o britânico Colin Fleming por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/0), 4/6 e 10/6.

Assim, Bellucci e Mayer avançaram às semifinais e também aguardam pela definição dos seus próximos rivais. E eles poderão ser os australianos Sam Groth e John Peers, que asseguraram classificação às quartas de final ao derrotarem o italiano Simone Bolelli e o uruguaio Pablo Cuevas por duplo 6/3, em outro jogo desta quarta.

Para encarar Bellucci e Mayer, porém, a dupla local terá de vencer nas quartas de final o indiano Rohan Bopanna e o romeno Florin Mergea, em confronto programado para esta quinta-feira.

SIMPLES

A chave de simples do Torneio de Sydney contou com a estreia dos dois principais cabeças de chave nesta quarta-feira. O principal deles, o australiano Bernard Tomic, não teve dificuldades para confirmar favoritismo ao atropelar o seu compatriota Jordan Thompson por duplo 6/2.

Tomic já estreou direto na segunda rodada e com isso se garantiu nas quartas de final, fase em que terá pela frente o russo Teymuraz Gabashvili, que em outro jogo do dia eliminou o argentino Federico Delbonis por duplo 6/3.

Já o austríaco Dominic Thiem não conseguiu justificar a condição de segundo cabeça de chave ao cair já em sua estreia em Sydney. Também em duelo válido pela segunda rodada, ele abandonou o duelo que travava com o luxemburguês Gilles Muller quando o segundo set estava empatado em 2 a 2. Antes disso, o tenista da Áustria havia sido superado por 7/6, com 7/2 no tie-break, na primeira parcial.

Com a vitória, Muller foi às quartas de final e irá encarar o francês Jeremy Chardy, sexto cabeça de chave, que derrotou o australiano James Duckworth por 7/6 (7/5) e 6/4.

Em outros jogos do dia, o sérvio Viktor Troicki e o búlgaro Grigor Dimitrov bateram respectivamente o espanhol Tommy Robredo e o uruguaio Pablo Cuevas e também confirmaram a condição de cabeças de chave para irem às quartas de final. Já o italiano Andreas Seppi, quinto pré-classificado, acabou eliminado pelo francês Nicolas Mahut ao cair por 2 sets a 1.

O ucraniano Alexandr Dolgopolov, algoz de Bellucci na estreia da chave de simples, foi outro a garantir lugar nas quartas de final nas duplas ao passar pelo norte-americano Alexander Sarkissian por 2 sets a 0.