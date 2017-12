Melo será 2º cabeça de chave nas duplas na Austrália; Sá pega irmãos Bryan A organização do Aberto da Austrália sorteou neste domingo as chaves de duplas do primeiro Grand Slam do ano. Número 1 do mundo no ranking de duplistas e principal esperança do Brasil no torneio, Marcelo Melo e seu parceiro Ivan Dodig terão o britânico Aljaz Bedene e o alemão Dustin Brown na estreia.