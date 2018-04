Melo triunfa e Soares perde em estreia no Masters 1000 de Roma

Os duplistas brasileiros tiveram destinos opostos no Masters 1000 de Roma, na Itália, nesta quarta-feira. Marcelo Melo estreou com boa vitória, ao lado do croata Ivan Dodig, sobre os locais Matteo Donati e Stefano Napolitano pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3.

Nas quartas de final, Melo e Dodig vão enfrentar a dupla formada pelo australiano Nick Kyrgios, um dos jovens destaques da temporada, e pelo norte-americano Jack Sock. Eles avançaram com triunfo sobre os locais Simone Bolelli e Fabio Fognini por 2/6, 6/1 e 10/4.

Já Bruno Soares caiu em uma estreia pela sexta vez na temporada - a segunda seguida, porque também decepcionou no Masters de Madri, na semana passada. Com o austríaco Alexander Peya, ele foi derrotado pelos colombianos Juan Sebastian Cabal e Robert Farah por 7/6 (7/3), 3/6 e 11/9. Soares e Peya foram derrotados pela dupla colombiana pela quinta vez seguida.