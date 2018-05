Melo vence de virada e avança à semifinal de duplas do Masters de Paris

Campeão em Viena na semana passada, Marcelo Melo deu novo passo rumo a uma nova decisão ao avançar nesta sexta-feira à semifinal do Masters 1000 de Paris. Atuando ao lado do canadense Vasek Pospisil, o tenista brasileiro superou o paquistanês Aisam-Ul-Haq Qureshi e o búlgaro Grigor Dimitrov por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 3/6, 6/3 e 10/8, para seguir em frente na capital francesa.

Com o triunfo, Melo e Pospisil, cabeças de chave número 6 da competição, se credenciaram para enfrentar na próxima fase os vencedores do confronto entre a dupla formada pelos irmãos norte-americano Mike e Bob Bryan e a parceria entre o finlandês Henri Kontinen e o australiano John Peers, também programado para acabar nesta sexta-feira.

Antes de caírem diante de Melo e Pospisil, Qureshi e Dimitrov surpreenderam o brasileiro Bruno Soares e o britânico Jamir Murray, cabeças de chave número 2, na segunda rodada em Paris, com uma vitória por 2 sets a 0.

Desta vez, porém, o paquistanês e o búlgaro acabaram caindo de virada. Eles iniciaram o jogo melhor, confirmando todos os seus saques e convertendo um de quatro break points para abrir vantagem de 6/3. A partir da segunda parcial, porém, Melo e Pospisil começaram a reagir ao confirmar todos os seus serviços e ainda aproveitar uma de duas chances de quebra para devolver o 6/3 e empatar o jogo.

Já no equilibrado match tie-break, o brasileiro e o canadense saíram atrás no placar, mas conseguiram a virada e fecharam o jogo em 10/8 ao converterem o primeiro match point que tiveram no confronto.

Embalado, Melo foi campeão em Viena na semana passada atuando ao lado do polonês Lukasz Kubot, oficializado logo após a conquista na Áustria como seu novo parceiro no circuito profissional. O tenista mineiro vem alternando seus companheiros de dupla nesta fase da temporada porque o croata Ivan Dodig, seu ex-parceiro, se afastou das competições de duplas para tentar recuperar seu ranking em simples.

Antes de jogar em Viena com Kubot, Melo também foi semifinalista em Pequim e caiu na estreia em Xangai neste ano na temporada jogando ao lado do polonês. O brasileiro também já está classificado para o ATP Finals, torneio disputado apenas pelas oito melhores duplas da temporada, em Londres, entre os dias 13 e 20 de novembro.