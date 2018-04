Melo vence e confirma jogo contra Soares na semifinal em Cincinnati

O Masters 1000 de Cincinnati terá um confronto brasileiro na semifinal da chave de duplas. Marcelo Melo, ao lado do polonês Lukasz Kubot, venceu seu jogo nesta sexta-feira e confirmou o duelo com Bruno Soares, neste sábado, na competição norte-americana. Melo e Kubot derrotaram o croata Ivan Dodig, ex-parceiro de Melo, e o indiano Rohan Bopanna por 2 sets a 1, com parciais de 6/1, 6/7 (5/7) e 10/7.

Mais cedo, Soares e o escocês Jamie Murray venceram o holandês Jean-Julien Roger e o romeno Horia Tecau por 2 a 0, com parciais de 7/6 (8/6) e 6/4. O duelo entre os brasileiros ainda não tem horário confirmado pela organização.

Para alcançarem mais uma semifinal na temporada - a oitava do ano -, Melo e Kubot precisaram superar as próprias oscilações ao longo da partida. Se no primeiro set cederam apenas um game, no segundo foram batidos no tie-break. A variação se deveu principalmente ao serviço, fundamento em que cravam três aces, mas cometeram nove duplas faltas.

Será o terceiro confronto entre os brasileiros na temporada. Melo levou a melhor nos dois anteriores. Eles entram como favoritos em quadra por serem os cabeças de chave número dois e por terem conquistado títulos mais importantes na temporada, como o de Wimbledon. Soares e Murray formam a parceria cabeça de chave número três.