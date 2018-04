Melo vence nas duplas mistas em Melboune; Soares cai

Mesmo sem contar com representantes na chave de simples e nas duplas masculinas, o Brasil continua vivo no Aberto da Austrália, no torneio de duplas mistas. Na madrugada deste sábado, Marcelo Melo e a italiana Flavia Pennetta venceram a romena Monica Niculescu e o austríaco Julian Knowle por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 6/3, pela primeira rodada.

Na próxima fase, Melo e Penneta enfrentarão a dupla formada pelos austríacos Jarmila Groth e Samuel Groth. Nas duplas masculinas, o brasileiro, que formou dupla com Bruno Soares nesta temporada, foi eliminado logo na estreia.

Após a queda na primeira rodada, Bruno Soares também se despediu do Aberto da Austrália nas duplas mistas. Ao lado de Hsieh Su-wei, de Taiwan, ele perdeu dos americanos Bethanie Mattek-Sands e Bob Bryan, por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 4/6 e 10/7.

O Brasil ainda conta com André Sá na chave mista. O mineiro jogará ao lado da espanhola Anabel Medina Garrigues na madrugada deste domingo, pela primeira rodada. Eles vão enfrentar a eslovaca Daniela Hantuchova e o canadense Daniel Nestor.

André Sá foi eliminado nas duplas masculinas logo na estreia, ao lado de Thomaz Bellucci. Número 1 do Brasil, Bellucci caiu ainda na chave de simples, ao ser derrotado pelo americano Andy Roddick na segunda rodada.