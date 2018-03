Menga e Cortez avançam no Brasileiro Três das quatro semifinalistas do Campeonato Brasileiro de Profissionais de Tênis já estão definidas: a carioca Joana Cortez, número 1 do Brasil, e as paulistas Vanessa Menga e Carla Tiene. A final feminina do torneio, que está sendo disputado em São Paulo, será no sábado e a campeã embolsará R$ 10 mil. Na rodada desta quarta-feira, Joana Cortez passou fácil por Carla Andrade, por 6/1 e 6/2. Carla Tiene também não teve dificuldades para vencer Andréa Vieira por 6/3 e 6/4. Vanessa Menga derrotou Marcela Evangelista, por 6/1, 5/7 e 6/1. No outro jogo do dia, Larissa Carvalho superou Ana Paula Novaes, por duplo 6/4. Nesta quinta-feira, Vanessa Menga enfrenta Ana Paula Novaes, Joana Cortez joga com Carla Tiene, Andréa Vieira pega Carla Andrade e Marcela Evangelista encara Larissa Carvalho.